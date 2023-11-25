25 ноября, 07:59

Эксперт считает, что КНР и РФ необходимо создавать платежные системы для обхода санкций

Важным также является укрепление энергетического сотрудничества, отметил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци

ШАНХАЙ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китаю и России необходимо укреплять сотрудничество между финансовыми институтами двух стран и создавать платежные системы, чтобы снизить воздействие западных санкций. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Во-первых, постоянно укрепляется финансовое сотрудничество и ускоряется продвижение расчетов в местной валюте. Китай и Россия могут продвигать расчеты в местной валюте, использовать юани и рубли для расчетов в торговле, чтобы снизить свою зависимость от доллара США и тем самым уменьшить влияние санкций на финансовые системы двух стран. С другой стороны, Китай и Россия должны укреплять сотрудничество между финансовыми институтами и совместно создавать финансовые системы и платежные системы, чтобы справиться с воздействием санкций на финансовую сферу двух стран", - сказал эксперт.

В нынешних условиях, полагает он, также важным является укрепление энергетического сотрудничества. "Китай и Россия могут подписать долгосрочные контракты на поставку, чтобы обеспечить стабильное поступление российской нефти и газа на китайский рынок, снизить зависимость от европейского рынка и уменьшить влияние санкций на российскую энергетическую отрасль", - сказал он, обратив внимание и на необходимость взаимодействия в области новой энергетики в плане разработки и использования возобновляемых источников энергии.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия Сунь Ци назвал научно-техническое сотрудничество. "Китай и Россия могут укреплять обмены и сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, совместно проводить научно-технические исследования, совершенствовать научно-технический инновационный потенциал и усиливать устойчивость к санкциям", - полагает он.

Что касается политической сферы, то, как констатировал эксперт, двум странам необходимо наращивать взаимодействие на базе таких институтов, как ООН, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), расширять сотрудничество в азиатском регионе через различные механизмы, включая Шанхайскую организацию сотрудничества.

"Китай и Россия являются соседями друг друга и за последние годы они добились больших успехов в политических, экономических и культурных обменах, особенно в плане общения между людьми. Будущее двух стран связано с молодым поколением, взаимопониманием истории и культуры двух стран, а также уверенностью молодежи двух стран в своих собственных перспективах дальнейшего развития. Я считаю, что будущее развитие китайско-российских отношений зависит от следующего поколения молодежи", - резюмировал он. 

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