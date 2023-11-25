25 ноября, 14:40

Внешнеторговый оборот между Владимирской областью и КНР вырос на 63% в 2023 году

Доля КНР во внешнеторговом обороте области составляет 21,6%

ТАСС, 25 ноября. Торговый оборот между Владимирской областью и Китайской Народной Республикой вырос по итогам первого полугодия 2023 года на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $300 млн. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"По итогам 1 полугодия 2023 года внешнеторговый оборот между Владимирской областью и КНР составил $310,2 млн и вырос относительно аналогичного показателя 2022 года на 63%. Доля КНР во внешнеторговом обороте области составляет 21,6%", - написал он.

В субботу делегация Владимирской области прибыла с рабочим визитом в КНР. Его цель - познакомиться с передовыми китайскими стекольными производствами. По славам главы региона, у областного правительства в планах создание и развитие отраслевого кластера в Гусь-Хрустальном районе.

"Надеемся на сотрудничество с китайскими коллегами в налаживании выпуска новых видов продукции. Предложил нашим партнерам обдумать идею сделать Бэнбу побратимом Гусь-Хрустального", - сообщил Авдеев. 

Теги:
РоссияАвдеев, Александр АлександровичВладимирская область
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