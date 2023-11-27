РБК: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

В отзыве Национального совета по финансовому рынку говорится, что предлагаемые меры могут привести к негативным последствиям для граждан, ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка, пишет газета

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банки не поддержали законопроект об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на законопроект "Единой России", запрещающий банкам, платежным агентам и "Почте России" взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.

"Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате услуг ЖКХ, а также принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и проблемы, с которыми уже сейчас могут сталкиваться социально уязвимые группы граждан, полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка", - говорится в отзыве НСФР.

В документе говорится, что если запрет будет установлен только для граждан, получающих пенсии и льготы, то это "заслуживает поддержки", однако никаких расчетов или обоснований в подтверждение этого предположения разработчики поправок не представили.

"В настоящее время значительное число лиц, получающих пенсии по старости, продолжают трудовую деятельность, что позволяет им оплачивать комиссии за услуги ЖКХ без ущерба для их личного бюджета", - отметили банки. Там добавили, что для предоставления льгот по освобождению от уплаты комиссий специальным категориям граждан необходимо документально подтвердить свой статус, что возможно лишь при оплате через кассу банка. Это ухудшит условия оплаты для льготных категорий.

"Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж", - пояснили РБК банки.

Документ был направлен в Банк России, правительство, Совет Федерации и председателю Госдумы Вячеславу Володину - одному из авторов законопроекта. Как сообщил РБК источник, в аппарат правительства письмо еще не поступало.