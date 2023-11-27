Исследование показало сокращение доли игнорирующих просрочку заемщиков в РФ вдвое

За последние полгода финансовая культура россиян улучшилась, говорится в результатах опроса, проведенного Сбербанком

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доля заемщиков, игнорирующих просроченную задолженность, за последние полгода сократилась вдвое - с 10% до 5%. Такие данные в своем исследовании приводит Сбербанк (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Мы провели исследование в две волны (с марта по апрель и с сентября по октябрь 2023 года), чтобы понять динамику поведения заемщиков. Результаты опроса показали, что за полгода финансовая культура улучшилась: люди стали чаще предпринимать активные действия для погашения просроченной задолженности. Доля тех, кто просто игнорирует просрочку, сократилась вдвое - с 10% до 5%", - отмечает вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.

Согласно исследованию, допустив просрочку, 30% респондентов первой волны спрашивали в банке, что делать в сложившейся ситуации, а 29% предупредили о готовности произвести оплату позже. Во второй волне доли клиентов, действующих таким образом, значительно не изменились и составили 33% и 32% соответственно. Третьей по частоте стратегией поведения заемщиков является внесение платежа позже нужной даты и без коммуникации с банком (19% и 23% в первой и второй волне соответственно). Доля тех, кто перенес регулярный платеж на другую дату месяца, между первой и второй волнами опроса не изменилась (18%).

Из числа респондентов с опытом задержки платежей по кредитам 40% заемщиков задерживали выплаты на срок до 5 дней, 30% - от 5 до 15 дней, 17% - от 16 до 30 дней, 4% - от 1 до 2 месяцев и 8% - свыше 2 месяцев. Треть всех клиентов с просроченной задолженностью живут в Москве и Московской области, 10% - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28% заемщиков с проблемами в обслуживании долга живут в городах с населением до 500 тыс. человек. На города-миллионники приходится 21% таких должников, а на города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек - 12%.

Целевая аудитория исследования состояла из совершеннолетних жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек, у которых есть хотя бы один кредит в любом банке.