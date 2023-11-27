Azur Air запускает рейсы из Новосибирска в Камрань с 3 декабря

Перелет будет выполняться на Boeing 757

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air запускает рейсы из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) с 3 декабря. Это следует из данных расписания новосибирского аэропорта Толмачево.

"Новосибирск - Камрань; Авиакомпания: Azur Air. Действие маршрута: 3 декабря 2023 года - 28 января 2024", - говорится в сообщении.

Длительность полета займет 7 часов 50 минут. Перелет будет выполняться на Boeing 757. Согласно расписанию, рейс будет производиться в среду, пятницу и воскресенье. Выполнение рейса по средам продлится до конца января 2024 года.

Ранее директор коммерческого департамента авиакомпании Вадим Долев сообщал журналистам, что Azur Air может запустить полеты во вьетнамский город Камрань во второй половине ноября текущего года. В зимнем сезоне 2023-2024 годов авиакомпания будет летать в Турцию, Таиланд, Египет, на Шри-Ланку, а также на Мальдивы. Прямые рейсы на популярные зарубежные курорты Azur Air будет выполнять из 18 российских городов.

Аэропорт Новосибирска работает с 1957 года. Пассажиропоток по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг уровня 7,6 млн человек. По данным гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта составит 9 млн, из которых порядка 3 млн - трансферные пассажиры.