По словам гендиректора компании Андрея Рюмина, в 2023 году объем финансирования инвестиционной программы в регионе составит 5 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Россети" обеспечили электроэнергией более 13 тыс. новых потребителей в Тюменской области за 2022-2023 годы. Об этом говорится в сообщении энергохолдинга по итогам встречи губернатора Тюменской области Александра Моора и генерального директора компании Андрея Рюмина.

Стороны обсудили работу по технологическому присоединению потребителей и повышению надежности электроснабжения региона в условиях интенсивного жилищного строительства и увеличения нагрузки в сети, уточняется в сообщении.

По словам главы региона, "Россети Тюмень" - крупный стратегический партнер региона. "От работы энергетиков зависит качество жизни наших жителей. Тюменская область является лидером по жилищному строительству. Нам необходимо продолжить совместную работу по повышению надежности электроснабжения и развития распределительных электрических сетей, особенно на уровне напряжения 10/0,4 кВ", - заявил Александр Моор.

Андрей Рюмин отметил, что только для подключения льготной категории потребителей (до 150 кВт) "Россети" построили за последние два года около 200 км новых линий электропередачи. Обеспечено электроэнергией более 70 школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов.

"Еще один традиционный приоритет - модернизация магистральных и распределительных сетей для повышения надежности электроснабжения региона", - отметил глава электросетевого холдинга. В 2023 году объем финансирования инвестиционной программы в Тюменской области составит 5 млрд рублей, в 2024 году планируется увеличить показатель до более чем 7 млрд рублей.

Кроме того, на встрече обсуждалась готовность энергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В рамках ремонтной программы "Россети Тюмень" выполнили мероприятия по замене более 200 км линий электропередачи, ремонту силового и коммутационного оборудования более чем на 500 млн рублей. Сформированы аварийные запасы оборудования, материалов и комплектующих. Подготовлены ремонтно-восстановительные бригады.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.