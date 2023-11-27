Российская энергетическая неделя пройдет с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве

Площадкой станет Центральный выставочный зал "Манеж"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. VII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве, говорится в сообщении "Росконгресса". Площадкой традиционно станет Центральный выставочный зал "Манеж".

Форум вновь станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Также в программе РЭН традиционно будут темы нефтехимии, электроэнергетики и атомной энергетики, энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), цифровых технологий, искусственного интеллекта, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание.

"Планируемая повестка РЭН-2024 будет широко востребована среди профессионального сообщества, она традиционно привлекает внимание наших партнеров из зарубежных стран, руководителей компаний и ведущих экспертов отрасли. Проведение форума - еще одна возможность укрепить авторитет нашей страны как мировой энергетической державы", - отметил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках форума также запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, мероприятия Молодежного дня, а также церемонии вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, и награждения победителей международного медийного конкурса "Энергия пера".

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что обсуждение наиболее вероятных перспектив развития рынков энергоресурсов, которые традиционно проходят на площадке РЭН, вызывают объяснимый интерес самого широкого круга представителей международного бизнеса и официальных лиц. "Уверен, что будущий год не станет исключением, и мы вновь объединим в Москве крупнейших представителей энергетического сообщества для обсуждения и принятия взвешенных решений", - подчеркнул он.

О форуме

В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. В 2023 году в рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в РЭН-2023 приняли участие свыше 5 тысяч делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2 тысяч участников.