Иванов: экологическая безопасность при перевозках по СМП требует особого внимания

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта также отметил, что Севморпуть имеет огромный потенциал для мировой торговли, грузооборот по нему каждый год растет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вопрос экологической безопасности имеет приоритетное значение для перевозок по Северному морскому пути (СМП), заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Он отметил, что Севморпуть имеет огромный потенциал для мировой торговли, грузооборот по нему каждый год растет. "Нужно ледокольное сопровождение, я на этом настаиваю, потому что не дай бог произойдет какое-то экологическое происшествие с судном в Арктике - экологический ущерб будет в два-три раза выше, чем если бы это произошло не в Арктике", - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что арктическая природа очень ранима. "И не дай бог там [произойдет] разлив нефти или нефтепродуктов, последствия будут очень-очень тяжелыми. Я не хочу каркать, но к экологической безопасности на Севморпути надо относиться особенно тщательно, внимательно и аккуратно", - заключил спецпредставитель президента.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".