"Зарубежнефть" почти полностью перенаправила поставки нефти из ЕС в Китай и Индию

Глава компании Сергей Кудряшов отметил, что "Зарубежнефть" еще не полностью решила все вопросы, связанные с изменением логистики поставок нефти

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Зарубежнефть" практически полностью перенаправила поставки нефти из Европы на китайский и индийский рынки. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Кудряшов в ходе форума "Примаковские чтения".

"Мы ушли с Европы практически полностью на индийский рынок, на китайский рынок", - сказал он.

Кудряшов также отметил, что до 2022 года компания торговала нефтью на экспорт на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки) через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. "Приходили все мировые трейдеры, все участвовали. Понятно, что после 2022 года ситуация поменялась. И у нас, честно говоря, не было компетенций для того, чтобы работать на рынке трейдинга. Нам пришлось освоить вопросы, связанные и с логистикой, и с танкерами, и со страховкой", - рассказал глава "Зарубежнефти".

При этом, по его словам, "Зарубежнефть" еще не полностью решила все вопросы, связанные с изменением логистики поставок нефти. "Все-таки ситуация остается довольно хрупкой", - добавил он.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является РФ. В России компания ведет проект по разработке Харьягинского месторождения, а также осуществляет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП "Вьетсовпетро" - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.