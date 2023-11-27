ОСК в марте - апреле 2024 года представит стратегию развития судостроительной отрасли

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что через пять-семь лет в стране будет современная, эффективная судостроительная отрасль

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, 100% акций сейчас находятся в управлении ВТБ) в марте - апреле 2024 года представит президенту РФ Владимиру Путину проект стратегии развития судостроительной отрасли. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с главой государства.

"Все это (обстоятельства в судостроительной отрасли - прим. ТАСС) мы закладываем в стратегию развития отрасли, которую будем готовы представить вам где-то в марте - апреле следующего года, такой перспективный план", - сказал Костин.

По его словам, через пять-семь лет в России будет современная, эффективная судостроительная отрасль.

Ранее было принято решение передать 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности, в доверительное управление ВТБ на пять лет. Костин был избран председателем совета директоров корпорации, ее гендиректором стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.