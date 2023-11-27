В кабмине Грузии утвердят план борьбы с олигархами

Он согласован с парламентом и является частью определенных Еврокомиссией 12 приоритетов, заявил премьер Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии на проходящем заседании утвердит план действий по деолигархизации, который является одним из требований ЕС для получения статуса кандидата в члены союза. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня на заседании правительства мы утвердим план действий по деолигархизации, который и так был определен, и является частью 12 приоритетов, а сейчас уже девяти шагов (определенных Еврокомиссией - прим. ТАСС). Мы взяли на себя обязанность его утвердить", - заявил премьер перед началом заседания кабмина.

Как отметил Гарибашвили, в план борьбы с олигархами, который был разработан вместо соответствующего законопроекта, был согласован с парламентом. Премьер также подчеркнул, что у правительства прописан план осуществления всех реформ, которые требует осуществить Евросоюз, включая сроки. Информацию о выполнении шагов по сближению с ЕС, как сообщил Гарибашвили, европейским партнерам представит лично он, а также глава МИД Илья Дарчиашвили.

Гарибашвили также сообщил, что правительство планирует организовать общенародный праздник, включающий концерт, в случае, если Совет ЕС предоставит Грузии статус кандидата в члены объединения. Решение Евросовета ожидается 15 декабря.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены 9 шагов, включающих системный подход к деолигархизации в соответствии с заключением Венецианской комиссии.

Ранее Венецианская комиссия опубликовала заключение, выступив за системный подход в борьбе с олигархами в Грузии вместо принятия соответствующего законопроекта, о котором шла речь в 12 рекомендациях (приоритетах) Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата. Комиссия, в частности, призвала власти республики усилить борьбу с коррупцией, сделать прозрачными госзакупки, усилить плюрализм в СМИ, улучшить политику борьбы с отмыванием денег, усилить механизмы контроля финансирования политических партий и предвыборных кампаний. Позицию Венецианской комиссии поддержал и Евросоюз.