В Грузии утвердили окончательный вариант госбюджета на 2024 год

Экономический рост может составить 5%, а дефицит - 2,5%, прогнозирует премьер Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии сформировало окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2024 год. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня мы рассматриваем окончательный вариант бюджета, над которым активно работали последние три месяца с парламентом, с каждым из министров по отдельности прошли все те инициативы, которые мы осуществим в 2024 году", - заявил премьер перед началом заседания правительства.

Как отметил Гарибашвили, номинальный ВВП в 2024 году ожидается в размере 86 млрд лари (около $31,7 млрд), экономический рост - 5%, дефицит - 2,5%. Госдолг, по словам премьера, составит 38% ВВП, что является низким показателем. Расходная часть общего консолидированного бюджета составит 28,76 млрд лари (около $10,6 млрд). По словам премьера, в окончательном варианте она увеличилась на 165 млн лари (около $60.8 млн). Значительная часть этой суммы будет потрачена на осуществление региональных проектов.

Ранее парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта бюджета на 2024 году. После прохождения слушаний в парламентских комитетах, а также на пленарном заседании парламента, документ дважды дорабатывался правительством. Ранее первоначальный проект бюджета был дополнен с учетом принятых решений об обеспечении пенсионеров с хроническими заболеваниями лекарствами. Доработки проекта бюджета - стандартная процедура в Грузии. После утверждения кабмином окончательной версии документ утверждается в трех чтениях парламентом.

Согласно проекту бюджета, финансирование Минобороны, МВД и Службы госбезопасности вырастет на 239 млн лари (около $90 млн). Главным приоритетом правительства Грузии в 2024 году останутся здравоохранение, социальные расходы и образование. В следующем году финансирование Минздрава составит 7,735 млрд лари ($2,8 млрд), что на 877 млн лари ($328 млн) больше нынешних показателей. Бюджет Министерства образования и науки Грузии в 2024 году составит 2,340 млрд лари ($876 млн). Этот показатель превысит данные за текущий год на 309 млн лари ($116 млн). Также кабмин в следующем году планирует повысить пенсии для лиц старше 70 лет на 50 лари ($19), она составит 415 лари ($155) в месяц.