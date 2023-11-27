СМИ: польские фермеры присоединились к перевозчикам в блокаде границы с Украиной

Организация "Обманутая деревня" заблокировала КПП "Медыка" в Подкарпатском воеводстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Польские фермеры из организации "Обманутая деревня" присоединились к перевозчикам в блокаде погранпереездов на границе с Украиной. Как сообщило агентство РАР, они заблокировали КПП "Медыка" в Подкарпатском воеводстве.

"Каждый час мы будем пропускать по два грузовика", - сообщил агентству представитель фермерской организации, добавив, что пропускать будут только машины с гуманитарной помощью.

Ранее фермеры тоже блокировали этот КПП, но только с 09:00 до 20:00 по местному времени. С понедельника введена круглосуточная блокада. Сообщается, что она продлится до 3 января 2024 года.

В числе прочего фермеры требуют сохранить налоги на сельхозпродукцию на уровне этого года, продолжить выдачу кредитов на текущие расходы и ввести доплату при закупке выращенной в Польше кукурузы.