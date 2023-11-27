Банки РФ спасли почти 1,7 трлн рублей клиентов от мошенников в III квартале 2023 года

За этот период они также отразили 10,8 млн атак на счета клиентов, следует из материалов Банка России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банки РФ предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей и отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов в III квартале 2023 года, следует из материалов Банка России.

"Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей. В III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, активность злоумышленников в июле - сентябре выросла. Им удалось успешно провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Однако ущерб для граждан от действий мошенников по сравнению с соответствующим периодом, напротив, снизился на 11,3% и составил 3,6 млрд рублей.

В июле - сентябре регулятор направил на блокировку 141,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей. Одной из наиболее популярных схем у мошенников остаются звонки и письма от имени сотрудников Банка России, в том числе через мессенджеры. За восемь месяцев этого года регулятор получил 24,5 тыс. вопросов и обращений граждан, которые столкнулись с подобной проблемой.