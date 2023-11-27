Генсек ОПЕК назвал недипломатичными поучения и критику МЭА в отношении нефтегазовой сферы

В ОПЕК заявили, что предложенная МЭА программа по оценке соответствия целей компании сценарию с нулевыми выбросами является инструментом, нацеленным на ограничение независимых действий развивающихся стран-производителей нефти и газа через давление на национальные компании

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Манера, с которой Международное энергетическое агентство (МЭА) поучает и критикует представителей нефтегазовой отрасли, является как минимум недипломатичной. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, слова которого приводятся в сообщении организации.

На прошлой неделе МЭА опубликовало доклад с названием "Нефтегазовая отрасль в условиях перехода к нулевым выбросам". В нем агентство отметило, что нефтегаз столкнулся с "моментом истины" и должен выбрать между "подогревом климатического кризиса" и "принятием перехода к чистой энергии".

"Иронично, что МЭА, агентство, которое постоянно меняет свои нарратив и прогнозы в последние годы, сейчас обращается к нефтегазовой отрасли и говорит, что это "момент истины", - заметил он. - Манера, с которой, к сожалению, МЭА использует свои медиаплатформы для критики и поучений нефтегазовой отрасли, является как минимум недипломатичной. ОПЕК в свою очередь не является организацией, которая предписывала бы другим, что они должны делать".

В ОПЕК добавили, что предложенная МЭА программа по оценке соответствия целей компании сценарию с нулевыми выбросами является инструментом, нацеленным на ограничение независимых действий развивающихся стран-производителей нефти и газа через давление на национальные компании.

Кроме того, как отметили в организации, этот документ также противоречит принципу "снизу вверх" Парижского соглашения по климату, когда каждая страна сама определяет свой вклад в сокращение выбросов на основе своих возможностей. По мнению ОПЕК, подход МЭА, вероятнее всего, приведет к сокращению инвестиций и подрыву безопасности поставок энергоресурсов. "К сожалению, МЭА теперь называет такие технологии, как улавливание и хранение углерода "иллюзией", хотя доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата одобрил эту технологию в качестве метода борьбы с климатическими изменениями", - указали в организации.

Генсек ОПЕК добавил, что энергетическая безопасность и доступность должны идти рука об руку со снижением выбросов, а это требует значительных инвестиций во все источники энергии и технологии. "Мы в ОПЕК повторяем, что мы верим, что мир должен сосредоточиться на сокращении выбросов, а не на выборе энергоресурсов, - подчеркнул он. - В мире, где необходимо больше диалога, мы повторяем, что показывание пальцем не является конструктивным подходом. Мы не видим впереди "момента истины". Нам нужно понимать, что у всех стран есть их путь к энергопереходу. Мы должны убедиться, что все голоса услышаны, а не только несколько".