ЕК представит новые предложения по 12-му пакету санкций против РФ до 29 ноября

После их начнут рассматривать постоянные представители всех 27 стран Евросоюза в Брюсселе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия представит новые предложения по 12-му пакету санкций против России вечером во вторник, 28 ноября, после чего их начнут рассматривать постоянные представители всех 27 стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими европейскими коллегами.

"График работы выглядит так: новый, составленный по итогам переговоров на прошлой неделе 12-й пакет будет предоставлен нам Европейской комиссией где-то завтра вечером, до среды, и тогда Совет постоянных представителей обсудит его снова", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Сийярто, он заявил на сегодняшнем совещании, что Венгрия не намерена торопиться и внимательно изучит все предложения Еврокомиссии по 12-му пакету санкций. "Мы ясно дали понять, что не готовы работать в условиях какого-либо цейтнота, поэтому до тех пор, пока мы не сможем проанализировать влияние санкций на экономику, мы не будем высказывать о них свое мнение", - подчеркнул министр.