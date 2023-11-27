Индексацию зарплат некоторых госслужащих приостановят до 2025 года

Речь идет о приостановке индексации денежного оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий до 1 января 2025 года индексацию зарплат некоторых категорий госслужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о приостановке индексации денежного оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов). Согласно закону, на зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств действие новых норм не распространяется.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.