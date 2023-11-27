Заброшенные речные порты будут выставлять на аукцион по стартовой цене в рубль

Приобрести такие объекты речной инфраструктуры можно будет только при выполнении обязательного условия - их нельзя будет перепрофилировать и использовать не по назначению

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности приватизации ветхих и невостребованных речных портов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает, что ветхие или заброшенные речные порты и причалы будут продаваться путем выставления на аукцион, а их начальная цена при этом будет составлять 1 рубль.

Приобрести такие объекты речной инфраструктуры можно будет только при выполнении обязательного условия - их нельзя будет перепрофилировать и использовать не по назначению (то есть не для перевозки пассажиров или грузов). При этом для нового собственника помимо указанного запрета устанавливается еще одна дополнительная обязанность - в течение пяти лет восстановить объект.

Определять критерии отнесения портов и причалов к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и являющимися невостребованными, будет правительство РФ.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.