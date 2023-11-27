Директора департамента Минфина Ивана Чебескова назначили замминистра финансов

Он будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков назначен заместителем министра финансов, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

На должности замминистра финансов Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики, уточняется в Telegram-канале Минфина.

Чебесков был назначен директором департамента финансовой политики Минфина в 2020 году.

Департамент занимается выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сферах страховой, валютной, банковской и микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации и финансовых рынков.

Кроме того, в зону ответственности департамента входят вопросы формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов. Департамент также участвует в разработке и реализации основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации и его отдельных секторов.