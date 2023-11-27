В Госдепе заявили о поддержке торгового пути из Центральной Азии в Турцию через Закавказье

Соединенные Штаты также готовы блокировать проекты такого рода в случае применения Азербайджаном силы против Армении, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы как поддержать попытки создания торгового пути из Центральной Азии в Турцию через Закавказье, так и блокировать проекты такого рода в случае применения Азербайджаном силы против Армении. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

"Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира. <...> И за счет этого мы усматриваем подлинную возможность для всего региона получить пользу. К примеру, если торговля сможет идти из Центральной Азии через Азербайджан и Армению в Турцию, то это было бы существенным стимулом для всех стран, расположенных на этом торговом маршруте. И мы (США - прим. ТАСС) бы приветствовали возможность быть частью этого", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. При этом, как предупредил дипломат, "если будет принято решение не добиваться этого мирными средствами", то американским властям "придется использовать любые возможные инструменты, чтобы не допустить создания такого рода торгового маршрута". В детали О'Брайен вдаваться не стал.

По его словам, Вашингтон ждет решений Баку и Еревана. "Мы очень ясно давали понять сторонам, что именно надеемся увидеть. А также то, какими были бы последствия движений обратного рода. Так что поглядим, что решат стороны. Мы знаем, что они выражали заинтересованность в скорейшем заключении мирного соглашения, и мы бы очень хотели это увидеть", - сказал помощник госсекретаря.

Как он подчеркнул 15 ноября, США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили несколько визитов высокого уровня, а Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией. О'Брайен добавил тогда, что, по мнению американской администрации, выход Азербайджана и Армении на мирную договоренность зависит на текущем этапе от Баку.