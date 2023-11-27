Госдеп заявил, что пока не рассматривает ремонт субмарин в странах, не входящих в AUKUS

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс отметила, что в этом вопросе США сфокусированы на сотрудничестве со странами, входящими в это военное партнерство

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не рассматривают вариант ремонта атомных подводных лодок в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не входящих в AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ).

"Это не совсем то, о чем мы сейчас думаем", - сказала Дженкинс, отвечая на вопрос, рассматривают ли США вариант ремонта и обслуживания атомных подводных лодок в других странах АТР, например в Южной Корее. По ее словам, на этом этапе в вопросе американцы "в первую очередь" сфокусированы лишь на сотрудничестве со странами, входящими в это военное партнерство. "Мы будем работать с австралийскими коллегами над развитием у них навыков <...> для технического обслуживания [субмарин], и, конечно, мы будем проводить техническое обслуживание [подлодок] и в Великобритании. В настоящее время мы сфокусированы на этом", - указала представитель Госдепа, но не исключила того, что в будущем этот вариант также будет рассматриваться.

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается также вести разработки новейших вооружений, включая гиперзвуковые. Белый дом допускал, что это партнерство может быть расширено за счет других союзников США в Европе и Азии.