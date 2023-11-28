Торги на фондовой бирже Гонконга открылись ростом котировок

Динамика обусловлена положительными показателями компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг и связи, финансового сектора, а также в области информационных технологий

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 16,42 пункта (+0,09%), до отметки 17 541,48.

Сводный индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 0,09%, до 4 035,51.

Рост котировок обусловлен положительными показателями компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг и связи, финансового сектора, а также в области информационных технологий. Акции технологического холдинга Tencent выросли на 0,5%, ценные бумаги специализирующейся на доставке еды компании Meituan - на 0,6%. В то же время акции одной из крупнейших китайских корпораций в сфере онлайн-коммерции Alibaba в начале торгов снизились в цене на 1%.

Среди "голубых фишек" ценные бумаги 51 компании продемонстрировали рост на открытии торгов, 14 - снижение, еще 15 не изменились в цене.