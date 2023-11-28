Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

В конце ноября также было прекращено производство по иску "Роснефти" к "Транснефти", связанному с загрязнением на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей, следует из картотеки суда.

В конце ноября также было прекращено производство по иску "Роснефти" к "Транснефти", связанному с загрязнением на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. "Роснефть" хотела взыскать с "Транснефти" убытки в размере 3,36 млрд рублей, $120,8 млн, €47,6 тыс., £5,52 тыс., 73,9 млн польских злотых в связи с остановкой прокачки нефти по "Дружбе" в 2019 году.

В августе 2022 года "Транснефть" подала ответный иск с требованием взыскать с "Роснефти" более 2 млрд рублей, что связывала с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".

В августе 2023 года официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал ТАСС, что "Транснефть" и "Роснефть" достигли договоренностей и соглашений по некоторым спорным вопросам. Издание "Коммерсантъ" сообщало об урегулировании двумя компаниями этих претензий: по данным газеты, нефтяная компания откажется от судебных претензий, в то время как трубопроводная продлит до конца мая 2025 года срок возможных компенсаций убытков за загрязненную нефть.