В Индии будут продавать стратегически важные минеральные ресурсы на аукционе

Первый такой аукцион состоится 29 ноября на специальной онлайн-платформе

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии организует аукцион редкоземельных ресурсов и минералов, представляющих стратегически важное значение для экономики страны. Как сообщило индийское министерство угольной промышленности, первый такой аукцион состоится 29 ноября на специальной онлайн-платформе.

"Критически важные полезные ископаемые необходимы для экономического развития и национальной безопасности нашей страны. Отсутствие доступности этих полезных ископаемых или концентрация их добычи или переработки в нескольких странах может привести к уязвимости цепочек поставок. Будущая глобальная экономика будет опираться на технологии, которые зависят от таких полезных ископаемых, как литий, графит, кобальт, титан и редкоземельные ресурсы", - указало ведомство.

Как напомнили в министерстве, Индия взяла на себя обязательство достичь 50% совокупной мощности электроэнергии из неископаемых источников к 2030 году. "Такой амбициозный план энергетического перехода призван стимулировать спрос на электромобили, ветровые и солнечные энергетические проекты, системы хранения аккумуляторов, тем самым увеличивая спрос на эти важнейшие минералы", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что спрос на критические и стратегические минералы уже велик и обычно удовлетворяется за счет импорта.

Летом в Индии был принят закон, который наделяет центральное правительство полномочиями предоставлять концессию на добычу редких полезных ископаемых и определять приоритетность аукционов с учетом потребностей страны. На первый аукцион выставлены 20 блоков стратегически важных минералов, находящихся в разных регионах страны.

В конце июня правительство Индии впервые обнародовало список стратегически важных для национальной экономики минеральных ресурсов. В список включены среди прочего кобальт, медь, графит, литий, никель, элементы платиновой группы, фосфор, калий, редкоземельные металлы, олово, титан, вольфрам. В перечень попали ископаемые, которые играют существенную роль в таких отраслях промышленности, как электронные технологии, телекоммуникации, транспорт, оборонный сектор. Список будет служить ориентиром при определении экономической политики, стратегическом планировании и инвестировании в отрасли горной промышленности.