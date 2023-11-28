Провинция Хайнань продвигает проект своего порта свободной торговли в Сингапуре

В ходе конференции по продвижению строительства хайнаньского порта свободной торговли в Сингапуре было подписано пять соглашений по ключевым проектам

ХАЙКОУ /Китай/, 28 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань провела 22-25 ноября серию мероприятий по продвижению проекта свободного торгового порта в Сингапуре и укреплению торгово-экономического сотрудничества с этим государством. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В ходе состоявшейся 23 ноября конференции по продвижению строительства хайнаньского порта свободной торговли в Сингапуре было подписано пять соглашений по ключевым проектам. Речь идет о финансах, торговле услугами и ряде отраслей промышленности. Кроме того, было объявлено, что Хайнань планирует создать в Сингапуре филиал хайнаньского Управления по международному экономическому развитию в целях продвижения сотрудничества в сфере чистой энергетики.

За время проведения мероприятий хайнаньская делегация также искала возможности установить сотрудничество с несколькими ведущими сингапурскими компаниями. В их числе, в частности, Temasek Holdings, CapitaLand Group, Changi Airports International, Wilmar International, PSA International, Mandai Wildlife Group и Koufu Group.

Хайнань, пишет ресурс, стремится узнать как можно больше об опыте города-государства, который ориентирован на торговлю, и использовать преимущества своего порта свободной торговли и инвестиционной среды для наращивания взаимодействия с Сингапуром в таких областях, как низкоуглеродная промышленность, цифровая экономика, здравоохранение, торговля и инвестиции, а также строительство промышленных парков.

В настоящее время на Хайнане реализуется проект построения порта свободной торговли. Его программа была представлена в июне 2020 года. Она предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.