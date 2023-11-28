В Уганде рассчитывают на инвестиции РФ и вклад в развитие инфраструктуры

Стране нужны внешние рынки, если "они не будут ставить неприемлемые условия", заявил президент Йовери Мусевени

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уганда рассчитывает на инвестиции России в производство товаров и услуг, а также в развитие инфрастуктуры. Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени на форуме "Примаковские чтения".

"Нам нужно экономическое развитие и трансформация. <…> Инфраструктура - это дороги, железные дороги, электричество, компьютерные технологии, как опорная сеть. Здесь очень нужны связи с такими странами, как Россия и Китай, - сказал он. - <…> Инвестиции в производство товаров и услуг. Здесь инвесторы из России могут приходить, инвестировать, производить товары, услуги".

Кроме того, президент Уганды выделил такие факторы, как развитие человеческих ресурсов, образовательная деятельность, сотрудничество с другими странами и с друг другом, а также рынки. "Когда кто-то производит какой-то продукт либо сервис, то для этого нужен рынок. У нас есть внутренние рынки - Уганда, Восточная Африка, Африканский континент со свободной торговлей, но нам нужны также и другие рынки, например, рынок России, Китая, Индии, Ближнего Востока и Запада, если они не будут ставить неприемлемые условия", - добавил он.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации".

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.