Слуцкий попросил ФАС заморозить цены на социальные товары первой необходимости

Председатель ЛДПР отметил, что подорожание таких ключевых продуктов, как курица и яйца, "снежным комом скажется на бюджете российских семей"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского с просьбой заморозить цены на социально значимые товары первой необходимости до 12 января 2024 года. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для письма стали многочисленные обращения, поступающие в ЛДПР, в которых россияне выражают обеспокоенность колебаниями цен на товары из повседневной потребительской корзины. Слуцкий отмечает, что изменение цен на такие товары сильнее всего сказывается на наименее обеспеченных слоях населения.

"Прошу вас оценить возможность выйти с предложением о соглашении с Ассоциацией компаний розничной торговли в части стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости до 12 января 2024 года", - написал парламентарий. Политик уточнил, что заключение соответствующего соглашения повлечет заморозку цен.

Как пояснил в беседе с ТАСС Слуцкий, подорожание таких ключевых продуктов, как курица и яйца, "снежным комом скажется на бюджете российских семей". "У нас есть отработанные в период ковида механизмы саморегулирования, фиксации цен. Нужно проконтролировать их применение для стабилизации ситуации. Питание в стране должно быть качественным, разнообразным и доступным", - резюмировал политик.