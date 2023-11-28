В Госдуме заявили, что государство создаст механизм регулирования торговли в интернете

Депутат Госдумы Владимир Шаманов отметил, что это поможет всем сторонам эффективно осуществлять свою деятельность

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государство создаст механизм регулирования интернет-торговли, который поможет всем ее сторонам эффективно осуществлять свою деятельность. Об этом заявил председатель Координационного совета при Союзе интернет-торговли, депутат Госдумы Владимир Шаманов.

"Весь этот процесс важен для спокойствия в нашем обществе. Вы помните скандал с Wildberries. Хорошо, что руководство компании нашло решение и сумело погасить пожар. Как представитель Госдумы буду искать необходимые инструменты, чтобы не было таких казусов и слишком сильной регламентации. Этот механизм должен будет учитывать интересы всех, кто вовлечен в процесс интернет-торговли. Пусть все идет на пользу и для тех, кто создает продукт, и для тех, кто потребляет. Видно, что популярность интернет-торговли растет", - сказал он в ходе конференции "Деловой России", посвященной интернет-торговле.

Президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов в свою очередь сообщил, что власти и представители бизнеса должны создать почву для развития маркетплейсов. "К сожалению, мы знаем, что на любом пути предприниматели иногда сталкиваются с проблемами. Союз должен создать правильное правовое сопровождение. Будут созданы максимально комфортные условия, чтобы проходить все зоны турбулентности", - отметил он.

Весной 2023 года в телеграм-каналах начала распространяться информация о планах сотрудников пунктов выдачи Wildberries устроить забастовку из-за штрафов, которые они должны заплатить компании. В пресс-службе Wildberries опровергли эти публикации, заверив, что пункты "продолжают работу в стандартном режиме". Тем не менее Генпрокуратура РФ поручила провести проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников Wildberries. После этого группа депутатов Госдумы во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение палаты законопроект, который регулирует дистанционную торговлю товарами через маркетплейсы, в том числе взаимодействие между онлайн-платформами и продавцами.