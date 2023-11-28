Импорт Италии из РФ в октябре сократился на 85%

По данным Итальянского института статистики, снижение показателей импорта в годовом исчислении в большей степени объясняется сокращением закупок энергоносителей

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Объем импорта из России в Италию сократился в октябре на 85% в годовом исчислении. Такую информацию распространил Итальянский институт статистики, опубликовавший данные по торговле со странами, не входящими в Евросоюз.

"Импорт из всех основных стран, не входящих в ЕС, снизился в годовом исчислении. Наибольшее снижение по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в закупках из России (-85,0%), также отмечено сокращение закупок из стран "Меркосур" (-33,2%) и Индии (-30,7%)", - говорится в опубликованном документе.

В целом, как отмечают эксперты, снижение показателей импорта в годовом исчислении в большей степени объясняется сокращением закупок энергоносителей. Институт сообщил, что в октябре 2023 года общие показатели экспорта выросли в годовом исчислении на 9,2%.