В ГД заявили о необходимости около 15 тыс. специалистов для химического мегапроекта

Как считает первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, нужно активно развивать образовательный процесс на всех уровнях, начиная со школы

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. специалистов необходимо для обеспечения российского мегапроекта по направлению "Импортозамещение критической химической продукции". Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на сессии третьего Конгресса молодых ученых (КМУ).

Правительство РФ в 2023 году утвердило Концепцию технологического развития страны. Было принято решение о формировании мегапроектов, направленных на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции с использованием отечественных технологий на всех стадиях инновационного цикла.

"Для обеспечения вообще всех мегапроектов нужно 240 тыс. специалистов. Если мы говорим о мегапроекте, связанном с химической продукцией, это где-то 15 тыс. специалистов, которые сегодня экспертами вместе с бизнесом посчитаны, понятно, примерно, в каких областях", - сказал Мажуга на сессии "Какова химия, такова и жизнь: микро- и малотоннажная химия на службе у человека".

Он пояснил, что для обеспечения выполнения мегапроекта по направлению "Импортозамещение критической химической продукции" необходимо активно развивать образовательный процесс на всех уровнях, начиная со школы.

"В год у нас поступает около 4 тыс. студентов по направлению "Химия" и около 7,5 тыс. студентов - по направлению "Химическая технология". <...> Работа со школой тоже сегодня как никогда важна. Давайте не будем про нее забывать и также про пересмотр направлений подготовки в высшей школе. Тем более у нас сейчас есть возможность, поскольку с 2025 года мы должны будем перейти на новые образовательные уровни, и вот сейчас самое время для того, чтобы правильно все сконструировать", - отметил Мажуга.

Он добавил, что одним из направлений, в подготовке кадров для которых остаются сложности, - это "Химическое машиностроение". "Раньше у нас был МИХМ [Московский институт химического машиностроения]. Сейчас МИХМ - достаточно тяжелая ситуация. У нас в университете, в РХТУ [Российский химико-технологический университет], мы реализуем проекты передовой инженерной школы по химическому машиностроению и пытаемся это все восстановить, воссоздать", - заключил Мажуга.

О мегапроектах

Как отмечал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, мегапроекты призваны дать импульс развитию ключевых направлений, таких как станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, судо- и авиастроение. Среди других упомянутых им сфер - создание газовых турбин большой мощности, дизельных и поршневых двигателей, беспилотных воздушных судов, медицинских изделий и лекарств.

Выполнение мегапроектов способствует становлению всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих, обеспечит максимальную независимость и самодостаточность отечественной промышленности в целом. Предполагается, что это будут проекты стоимостью не менее 10 млрд рублей со сроком реализации до 10 лет.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.