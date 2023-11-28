Глава ВТО: отказ "малых групп" от глобализации дестабилизирует цепочки поставок

Как уточнила Нгози Оконджо-Ивеала, пандемия и украинский кризис "обнаружили слабые места" в сети глобальных цепочек поставок

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Международные производственно-сбытовые цепочки оказались нарушены в связи с противодействием отдельных стран процессу глобализации и чрезмерным сосредоточением каналов поставок в руках "небольших групп друзей". Об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

"Многие хором обвиняют в перебоях экономическую глобализацию и призывают создать надежные цепочки поставок, которые бы позволили небольшой группе друзей производить и выращивать дома абсолютно все, - сообщила она на церемонии открытия первой Китайской международной выставки цепочек поставок (CISCE). - На самом деле проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют отношение не столько к торговле самой по себе, сколько к чрезмерной сосредоточенности в торговых отношениях".

Как уточнила глава ВТО, пандемия и украинский кризис "обнаружили слабые места" в сети глобальных цепочек поставок. Она отметила, что в определенных секторах экономики на их развитие влияет стратегия, которой придерживаются отдельные государства в области национальной безопасности.

"И если страны пойдут по пути масштабного "обнадеживания" [поставок], они не только откажутся от производительности и выгоды за счет специализации, но и от опыта в торговле. Произойдет усиление сосредоточенности поставок, которые станут менее, а не более устойчивыми, - подчеркнула Нгози Оконджо-Ивеала. - Есть более оптимальный путь для достижения устойчивости - это углубление, диверсификация и рассредоточение цепочек поставок".

Первая Китайская международная выставка цепочек поставок проходит в Пекине с 28 ноября по 2 декабря. В мероприятии, которое организовано Комитетом по продвижению международной торговли КНР, участвуют порядка 50 стран и регионов, его цель - обеспечить координацию усилий компаний для сохранения и укрепления эффективных многосторонних механизмов по производству и сбыту товаров, а также услуг при неустойчивой ситуации на глобальном рынке.