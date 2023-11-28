В Чебоксарах введут оплату проезда при помощи NFC

NFC представляет собой технологию передачи данных на малых расстояниях

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) впервые вводит на уровне региона бесконтактную оплату проезда с помощью смартфона по NFC-табличкам, в тестовом режиме проект реализуется на троллейбусном маршруте № 21 в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минтрансом Чувашии.

"Чувашия сегодня - первый в России регион, где тестируется оплата проезда в наземном транспорте по NFC-табличкам. На начальном этапе планируется установить их в подвижном составе троллейбусного маршрута № 21", - приводятся в сообщении слова директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Марии Точиловой.

NFC представляет собой технологию передачи данных на малых расстояниях. По информации Минтранса Чувашии, проект запущен правительством республики совместно с НСПК. В министерстве поясняют, что при помощи установленных табличек можно бесконтактно оплачивать поездки через систему быстрых платежей по QR-коду или NFC.

В числе первых новую систему оплату протестировал заместитель главы Минтранса Чувашии Юрий Арлашкин. "Сегодня, когда часто не носят с собой ни банковских, ни транспортных карт, считаем, что дополнительная возможность оплаты проезда с помощью смартфона будет востребованной. <…> По результатам тестового периода будем рассматривать возможность внедрения и на все муниципальные и межмуниципальные маршруты", - отметил Арлашкин.