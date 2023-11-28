Путин заявил, что экономика России должна быть справедливой

По словам президента, это не означает "уравниловки"

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Суверенная российская экономика должна быть основана на принципах справедливости, но не скатываться к "уравниловке". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), и пояснил, как видит справедливость.

"Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит - быть справедливым", - подчеркнул Путин и отметил, что "речь не о примитивной уравниловке".

"Справедливость - это прежде всего достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта, - пояснил глава государства. - Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа, высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера". "[Это] равные и широкие возможности для учебы, для жизненного старта, для самореализации молодежи", - добавил Путин.