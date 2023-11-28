Минцифры аккредитовало "Почта банк" для работы с биометрией

Аккредитация позволит банку сохранить безопасность и удобство использования услуг для клиентов, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Почта банк" получил от Минцифры РФ аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных. Аккредитация позволит банку сохранить безопасность и удобство использования банковских услуг для клиентов, а также развивать технологии, в том числе удаленное банковское обслуживание, сообщает пресс-служба банка.

"Почта банк" получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - говорится в сообщении.

Кроме того, аккредитация позволяет организации оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию.

С момента основания "Почта банк" применяет биометрическую аутентификацию клиентов на основе системы распознавания лиц. В 2018 году банк одним из первых среди российских банков подключился к Единой биометрической системе (ЕБС) и начал оказывать услуги по регистрации контрольных биометрических шаблонов, отмечает пресс-служба.

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по его биометрическим характеристикам. С помощью биометрии и ЕБС можно получать государственные и коммерческие услуги дистанционно или очно - это удобно и безопасно. Цель внедрения ЕБС - сделать более доступными услуги, которые можно получить только с подтверждением личности.

Ранее Сбербанк получил аккредитацию Минцифры РФ для работы с биометрическими данными в ЕБС.