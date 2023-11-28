В Новгородской области вдвое увеличили производство рыбопосадочного материала

Промышленным рыболовством занимаются 47 хозяйствующих субъектов, из них 28 - на озере Ильмень

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Объем производства рыбопосадочного материала увеличился в двое в Новгородской области, с 220 тонн в 2018 году до 431 тонны в 2023. Также в полтора раза увеличился объем производства товарной рыбы, сообщил заместитель председателя правительства Новгородской области Олег Шахов в рамках совещания "Развитие аквакультуры на Северо-Западе России. Перспективы, проблемы, актуальные вопросы", которое прошло в Великом Новгороде.

"За последние шесть лет почти вдвое увеличился объем производства рыбопосадочного материала, с 220 тонн в 2018 году до 431 тонны в текущем, и почти в полтора раза - объем производства товарной рыбы, с 659 тонн в 2018 году до 923 тонн в текущем", - сказал он.

По словам Шахова, в регионе динамично развивается промышленное рыболовство, товарная аквакультура и искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Промышленным рыболовством занимаются 47 хозяйствующих субъектов, из них 28 - на озере Ильмень. Ежегодно в области добывается около 2 200 тонн рыбы.

"В сфере развития аквакультуры в регионе работает 15 хозяйствующих субъектов. За 9 месяцев 2023 года выращено более 1 200 тонн, включая рыбопосадочный материал. По прогнозу, до конца года этот показатель составит 1 354 тонны", - сказал Шахов.

По его словам, дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области власти региона связывают с увеличением объемов производства товарной рыбы как в уже действующих хозяйствах, которые в соответствии с научными рекомендациями могут выращивать на 300 тонн больше, чем сегодня, так и во вновь создаваемых рыбоводных организациях.