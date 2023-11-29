На монетах ЦБ могут появиться изображения Минина и Пожарского

Начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов также сообщил, что действующая тысячерублевая купюра будет в обиходе от трех до пяти лет

ТАСС, 29 ноября. Сюжет о народном ополчении, которое возглавляли Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, может появиться на монетах Центробанка. Об этом сообщил журналистам губернатор Ярославской области Михаил Евраев по итогам встречи с начальником главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэмом Мардановым.

"Мы как раз говорили про Минина и Пожарского, <...> они уходили из Ярославля [с народным ополчением в Москву] <…>. Думаю, что будем выходить с такой инициативой", - сказал Евраев.

Действующая тысячерублевая купюра с достопримечательностями Ярославля будет в обиходе от трех до пяти лет. Как отметил Марданов, изменилась концепция подготовки купюр, сюжеты теперь посвящены не городам, а округам.

"Мы проговорили с Михаилом Яковлевичем [Евраевым], есть возможность не обязательно на купюре, а на монетах большое количество исторических известных достопримечательностей запечатлеть", - уточнил Марданов.

Освобождение Москвы в 1612 году от польских интервентов стало ключевым событием в истории Смутного времени в России. Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.