Эксперты сообщили об увеличении трат россиян на подержанные авто в октябре на 33,7%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Траты россиян на подержанные автомобили в октябре выросли на 33,7% в годовом выражении и достигли 518 млрд рублей, сообщается в совместном исследовании "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В то же время этот показатель на 2,4% меньше сентября 2023 года. "Отметим, что финансовая емкость вторичного рынка падает уже второй месяц подряд. За 10 месяцев 2023 года затраты жителей нашей страны на покупку подержанных автомобилей составили 4,84 трлн рублей", - отмечается в исследовании.

Наибольшую долю в финансовой емкости рынка занимают автомобили в возрасте от 10 лет и старше. По итогам октября на них было потрачено 200,5 млрд рублей, что составляет 38,7% от общей суммы. За прошедший месяц доля "старых" машин чуть выросла - в сентябре им принадлежало 38,6% финансовой емкости. Увеличилась и доля более "свежих" машин (возрастом до пяти лет): если в сентябре она составляла 30,8%, то в октябре - уже 31,1%. В середине осени их покупка обошлась в 161 млрд рублей. Меньше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет - 156,5 млрд рублей. При этом за месяц их доля уменьшилась - с 30,7% (в сентябре) до 30,2% (в октябре).

Спрос на бренды

В октябре по сравнению с сентябрем снизились затраты у всех участников рынка, кроме российских брендов. Во второй осенний месяц россияне приобрели б/у автомобилей отечественных марок на сумму 41,6 млрд рублей. Только российские бренды показали рост (+1% к сентябрю). Как следствие, их доля в финансовой емкости тоже увеличилась. Если в сентябре она составляла 7,8%, то в октябре - 8%.

Больше других за месяц потеряли в деньгах японские бренды. В середине осени на покупку подержанных "японцев" ушло 172,5 млрд рублей - на 3,5% меньше, чем в начале. Вследствие этого их доля снизилась сильнее всех - на 0,4 п.п. (с 33,7% до 33,3%).

Об исследовании

Сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку поддержанных легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.