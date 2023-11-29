Более половины опрошенных россиян хотят снизить свою долговую нагрузку к новому году

По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", более 30% респондентов с обязательствами перед банками и МФО отметили, что не имеют возможности снизить долговую нагрузку в ближайшее время

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 50% опрошенных россиян хотят снизить свою долговую нагрузку к новому году. Половина респондентов имеют минимум один потребительский кредит или заем, а более 80% - кредитную карту, следует из результатов опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

Согласно опросу, 51% респондентов имеют как минимум один действующий потребительский кредит или заем, 81% - кредитную карту. При этом более половины респондентов (52%) планируют снизить свою долговую нагрузку к концу года. 37% респондентов признались, что не хотят входить в новый год с долгами и предпочитают закрыть финансовые обязательства в декабре, 29% считают, что в условиях экономической турбулентности необходимо минимизировать использование заемных средств, а 13% опрошенных россиян уверены, что отсутствие долгов положительно скажется не только на финансовом, но и на психологическом состоянии.

Аналитики отмечают, что подавляющее большинство опрошенных из данной категории (72%) признались, что надеются уменьшить или погасить кредиты за счет новогодних премий. Еще 15% взяли подработку, чтобы уменьшить свою долговую нагрузку в ближайшее время, а 13% отметили, что погашение кредита в конце года - плановое мероприятие, не требующее никаких дополнительных усилий.

При этом 31% респондентов с обязательствами перед банками и МФО отметили, что не имеют возможности снизить долговую нагрузку в ближайшее время, а 17% признались, что, несмотря на свободные денежные средства, не спешат закрывать действующие кредиты, так как не видят в этом необходимости, этой группе респондентов комфортно вносить небольшие ежемесячные платежи.

В опросе участвовали 2,5 тыс. человек, которые проживают в городах-миллионниках РФ.