Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

ГОНКОНГ, 29 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 4,94 пункта (0,03%), до отметки 17 359,08.

Сводный индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, увеличился на 4,54 пункта (0,11%), до 4 004,96.

Среди "голубых фишек" ценные бумаги 53 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, 13 - снижение, еще 14 не изменились в цене.

Наибольшие изменения котировок на открытии торгов отмечаются у компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг и связи, финансовом секторе, а также в энергетической отрасли.

Акции технологического гиганта Tencent выросли в цене на 1,1%, китайского производителя смартфонов и бытовой электроники Xiaomi - на 0,51%, одного из лидеров Китая в области электронной коммерции JD.com - на 1%. Китайские автопроизводители начали торги в плюсе: акции Li Auto подскочили в цене на 1,4%, XPENG Motors - на 2,3%, ценные бумаги BYD подорожали на 0,5%.

Сильное падение (-7,8%) продемонстрировали акции специализирующейся на доставке еды холдинговой компании Meituan. Акции китайского гиганта в сфере онлайн-коммерции Alibaba на открытии торгов упали в цене на 0,5%.