В Чебоксарах оценили расходы на перевозки по регулируемым тарифам за три года

Они составят более 1,8 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноября. /ТАСС/. Финансирование перевозок по муниципальным маршрутам в Чебоксарах в связи с переходом в 2024 году на регулируемые тарифы оценивается почти в 345 млн рублей, всего в период с 2024-2026 годы потребуется более 1,88 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе Чувашии.

"Порядком расчета начальной максимальной цены контракта для перевозок по регулируемым тарифам объем предусмотренных денежных средств по городу Чебоксары должен составлять в 2024-2026 годы около 1,885 млрд рублей, в том числе в 2024 году - 344,708 млн рублей, в 2025 и 2026 годах - соответственно 593,521 млн рублей и 946,636 млн рублей", - отмечают в министерстве.

В региональном Минтрансе подчеркивают, что начальная цена контрактов может быть уменьшена с учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств республиканской казны. "Кроме того, начальную максимальную цену контрактов можно будет снизить по результатам торгов", - пояснили в министерстве.

В 2024 году полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Чебоксарах передаются на региональный уровень. 22 ноября кабинет министров Чувашии принял документ планирования пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Чебоксарах. Временно исполняющий обязанности главы Минтранса Чувашии Максим Петров подчеркивал, что на всех муниципальных маршрутах в городе будут действовать регулируемые тарифы, что позволит контролировать качество работы перевозчиков, внедрить проездные билеты и пересадочные абонементы.

В 2024 году в автобусном сообщении в Чебоксарах введут три новых маршрута, отменят один, скорректируют три. Кроме того, изменят схемы движения трех троллейбусных маршрутов.