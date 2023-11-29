В Якутии вдвое увеличили региональный материнский капитал

Он составит 300 тыс. рублей

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Республиканский материнский капитал "Семья" в Якутии увеличили вдвое, со 151 690 рублей до 300 тыс. рублей. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) республики приняли в окончательном чтении изменения в соответствующий закон, передает корреспондент ТАСС.

"Этот законопроект был разработан по поручению главы Якутии Айсена Николаева и озвучен на республиканском конкурсе "Семья года - 2023". На эти цели предусмотрено из госбюджета порядка 400 с лишним млн рублей на следующий и последующие годы. Соответственно, семья, родившая третьего и последующего детей, будет обеспечена республиканским материнским капиталом, а если семья его еще не использовала, то остаток данной суммы тоже удваивается", - сообщила журналистам председатель комитета по социальной политике, труду и занятости Ил Тумэн Алена Атласова.

Проект расширяет перечень направлений использования средств - материнский капитал можно будет использовать на приобретение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.