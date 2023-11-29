Российский рынок акций перешел к разнонаправленной динамике ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, РТС - на 0,4%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал рост ведущих индексов, затем индекс Мосбиржи перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,01%, до 3 196,14 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 132,11 пункта (+0,31%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,01%, до 3 196,75 пункта, индекса РТС - на 0,4%, до 1 133,16 пункта.

По данным биржи на 10:20 мск, курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 88,93 рубля (-0,57%). В то же время курс евро снижался до 97,74 рубля (-0,46%), юань - до 12,469 рубля.