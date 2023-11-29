Кабмин направит более 245 млн рублей на выплаты медработникам в сельской местности

Принятое постановление "будет способствовать решению проблемы дефицита медицинских работников в сельских и отдаленных районах", уточнили в правительстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделяет свыше 245 млн рублей на дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим в сельской местности и небольших городах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут выделены 16 регионам: Башкирии, Калмыкии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Пермскому и Приморскому краям, а также Архангельской, Кировской, Костромской, Мурманской, Псковской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Ульяновской и Ярославской областям.

"Принятое решение будет способствовать решению проблемы дефицита медицинских работников в сельских и отдаленных районах", - подчеркнули в кабмине.

Отмечается, что выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". "Согласно правилам, врачи могут получить по 1 млн рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тыс. рублей", - добавили в кабмине. Если населенные пункты находятся на труднодоступных территориях, то выплаты увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. Медработники Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны смогут получить по 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Как обратили внимание в кабмине, "условием получения выплаты не является обязательный переезд в сельскую местность". Так, например, на господдержку могут рассчитывать выпускники вузов и колледжей, которые, завершив обучение, вернулись в родные населенные пункты.

"Всего в 2023 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрено около 6 млрд рублей", - подытожили в правительстве.