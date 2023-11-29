"Россети" модернизировали главный центр питания северных районов Коми

В компании отметили, что инвестиции составили более 270 млн рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Филиал группы "Россети" - МЭС Северо-Запада завершил реконструкцию подстанции 220 кВ "Печора". Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В результате работ на объекте полностью обновлен парк выключателей 110 кВ и 220 кВ, что позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Печорского и Усинского энергоузлов, а также транзита электроэнергии в соседние районы Республики Коми. Инвестиции составили более 270 млн рублей, уточняется в сообщении.

Выключатели - вид основного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей дуги при аварийных отключениях, а также при плановых отключениях для проведения ремонтных и профилактических работ.

Все установленные на объекте элегазовые аппараты произведены в России, пожаро- и взрывобезопасны, просты в эксплуатации и практически не требуют ремонта. Срок службы такого оборудования составляет не менее 30 лет.

Кроме того, на подстанции выполнена замена электромеханических устройств автоматики и управления, построены новые кабельные трассы для обеспечения эффективной работы оборудования.

"Россети" отмечают, что центр питания 220 кВ "Печора" мощностью 158 МВА имеет важное значение для региона, обеспечивает электроэнергией районы с населением более 700 тыс. человек, объекты Северной железной дороги, компаний "Транснефть", "Газпром", "Лукойл".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.