Турмаршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей присвоили статус национальных

В Минэкономразвития отметили, что это позволит регионам претендовать на господдержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Туристическим маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей присвоен статус национальных, это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей. Это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток", - говорится в сообщении.

В частности, статус национального получил турмаршрут "Санкт-Петербург. Новая география", который включает в себя как элементы действующих популярных туристских маршрутов, так и инновационные. Например, в программу включен Государственный Эрмитаж, но он подается с необычной стороны. Гостям предлагается автобусная экскурсия "Другой Эрмитаж" и арт-медиация в Главном штабе. В числе объектов показа - общественное пространство "Новая Голландия", "Севкабель порт", "Лахта-центр", Яхтенный мост, музей современного искусства "Эрарта", музейно-исторический парк "Остров фортов", музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк "Александрия" и реставрационно-хранительский центр "Старая деревня".

Статус национального получил и двухдневный туристический маршрут по Курской области "Соловьи и железо". Он объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. В числе объектов показа - мемориальный комплекс "Курская битва", усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс "Парк мельниц". Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.

Тульская область представила трехдневный "Императорский маршрут", объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. В числе объектов показа - более 10 достопримечательностей, например, Тульский государственный музей оружия и музей-усадьба Василия Поленова. Гостям предлагается посетить памятные места в Туле, связанные с императорской семьей. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами.

И.о. директора департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев сообщил, что до конца года министерство проведет еще одно заседание экспертного совета, где рассмотрит новые заявки.