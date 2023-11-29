"Ведомости": основатель СДЭК хочет продать свою долю в компании

По данным системы СПАРК, у Леонида Гольдорта было 55,44% в ООО "СДЭК-глобал" на конец 2020 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт из-за эмиграции в Израиль может продать свою долю в ООО "СДЭК-глобал". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в компании - партнере оператора, информацию также подтвердил собеседник издания, близкий к СДЭК.

По данным системы СПАРК, на которые ссылается газета, у Гольдорта было 55,44% в ООО "СДЭК-глобал" на конец 2020 года.

"Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам, иногда письма попадали к непрофильным сотрудникам - например, из отдела маркетинга и продаж", - говорит близкий к СДЭК источник и подтверждает собеседник в партнере логистической компании. Кроме того, информацию о поиске покупателя на долю Гольдорта от ретейлера, проводившего due diligence активов СДЭК, знает и источник в консалтинговой компании, который сотрудничает с оператором.

В переговорах интересы Гольдорта представляет ООО "Тайга капитал", добавляет источник в партнере СДЭК, однако представитель организации не ответил на запрос газеты.

"Ведомости" со ссылкой на источник уточняют, что другие совладельцы ООО Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура не собираются продавать свои доли. В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов, добавляет собеседник, близкий к СДЭК.

СДЭК - международный оператор экспресс-доставки. Компания основана в 2000 году, в настоящее время она представлена в 29 странах мира. Сеть пунктов выдачи заказов СДЭК превышает 4,1 тыс. Общий оборот сервиса по итогам 2022 года составил 49,2 млрд рублей.