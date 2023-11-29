Во ФГИС "Такси" зарегистрировали всех участников рынка такси

К настоящему времени в систему внесли данные о 444 тыс. транспортных средств, 73,6 тыс. перевозчиков и 906 служб заказа такси

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уровень внесения данных в реестры федеральной государственной информационной системы "Такси" по всей России составляет 100%, сообщили ТАСС в ФГБУ "СИЦ Минтранса России" (оператор системы).

"По состоянию на 29.11.2023 текущий уровень внесения сведений по такси, зарегистрированным до 01.09.2023, по всей России составляет 100%", - заявили в учреждении.

Там отметили, что сведения о региональных реестрах - это открытая информация, которая размещается на сайте "СИЦ Минтранса России". Так, к настоящему времени во ФГИС "Такси" внесены данные о 444 тыс. транспортных средств, 73,6 тыс. перевозчиков и 906 служб заказа такси.

По всем вопросам, касающимся работы информационной системы, представители регионов обеспечены техническим сопровождением со стороны оператора, добавили в ФГБУ "СИЦ Минтранса России".

С 1 сентября в России запущена ФГИС "Такси", в которую интегрированы три региональных реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Сведения обо всех участниках рынка - агрегаторах, перевозчиках и их машинах - должны быть внесены в эти реестры к 1 декабря 2023 года. Система необходима для создания централизованной базы данных перевозчиков легковым такси, а также призвана обеспечить безопасность и прозрачность перевозок.