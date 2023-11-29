Госдума ратифицировала соглашение с Оманом об избежании двойного налогообложения

Депутаты также ратифицировали протокол к этому документу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, а также протокол к нему.

Соглашение было подписано 26 ноября 2001 года. Оно было ратифицировано оманской стороной, в то время как российская сторона приостановила ратификационный процесс в 2009 году, поскольку "ратификация Российской Федерацией соглашения от 2001 года могла привести к высоким налоговым рискам для Российской Федерации ввиду действовавших в тот период в Султанате Оман положений налогового законодательства и согласованных достаточно низких ставок налога у источника по дивидендам и процентам", говорится в пояснительной записке.

При проведении переговоров российской стороне удалось добиться повышения ставок налога у источника по дивидендам, процентам и роялти, которые долгое время не принимались оманской стороной. Соглашением также урегулирован вопрос налогообложения доходов от международных перевозок, что является вопросом первоочередной заинтересованности оманской стороны с целью развития воздушного сообщения между Россией и Оманом, отмечают в кабмине.

При этом от соглашения не предвидится выпадающих доходов бюджета, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов. "Здесь устанавливаются ставки налогового источника, не предполагающие никаких офшорных операций. Ключевая цель заключения данного соглашения - это то, что "Оманские авиалинии" (Oman Air - прим. ТАСС) стали летать в Российскую Федерацию для того, чтобы не возникало двойного налогообложения при авиаперевозках и для того, чтобы способствовать развитию туристических взаимоотношений между нами и Оманом. <...> Выпадающих доходов от данного соглашения не предвидится", - пояснил Сазанов, отвечая на вопросы депутатов.

Целью соглашения является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств (Российской Федерации и Султаната Оман) не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса способствует обоюдному привлечению инвестиций и обеспечивает условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц.