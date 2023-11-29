Петербург и Ростовская область договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев отметил, что применение беспилотников в сельском хозяйстве является одним из перспективных направлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Петербург и Ростовская область начнут сотрудничать в сфере развития беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписали председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик и министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в рамках форума "Российский промышленник", передает корреспондент ТАСС.

"Мы подписали соглашение с Ростовской областью <...> [в сфере развития беспилотной авиации], о создании и разработке беспилотных систем, формировании кластерных основ взаимодействия наших предприятий. Применение в сельском хозяйстве наших беспилотных авиационных систем приносит очень большой эффект. Два региона, объединившись, могут сделать гораздо больше", - сказал Соловейчик.

Как сообщил ТАСС Савельев, применение беспилотников в сельском хозяйстве является одним из перспективных направлений. "Тема беспилотных авиационных систем для нас очень актуальна. У нас есть очень много компетенций в плане научных разработок для этой отрасли, а также производств в этой сфере. Мы сегодня реализуем несколько проектов по созданию соответствующих мощностей. Есть серьезные потребители этой продукции. Это, прежде всего, сельское хозяйство, где мы сегодня номер один в стране по производству зерновых. В этой отрасли уже применяются беспилотники, теперь планируется применять их в ещё большей степени. Также беспилотники планируется использовать для мониторинга лесного хозяйства и объектов инфраструктуры", - рассказал он.

Предприятия Петербурга сотрудничают с большим количеством регионов по развитию беспилотных летательных аппаратов, сообщил ТАСС Соловейчик. "Мы являемся центром создания беспилотных авиационных систем, так как ключевые компании этой отрасли работают в Петербурге", - отметил он.