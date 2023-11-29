Экс-премьер Молдавии обвинил власти в использовании кредитов для раздувания госаппарата

Ион Кику утверждает, что за 10 месяцев 2023 года Партии действия и солидарности Майи Санду выплатили $242 млн в виде процентов и комиссий, что в 2,6 раза больше показателя 2022-го

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правительство сформированное ее правящей Партией действия и солидарности (ПДС) использовали зарубежные кредиты для раздувания госаппарата и других абсурдных расходов. С таким обвинением выступил бывший премьер республики Ион Кику, комментируя данные из государственного бюджета страны.

"Правительству ПДС были зачислены огромные суммы. Майя Санду и ее преступная группировка использовали эти деньги для беспрецедентного раздувания бюрократического аппарата и совершенно абсурдных расходов", - написал Кику на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он привел данные о деньгах, выплаченных из государственного бюджета в виде процентов и комиссий по ранее взятым кредитам - за первые 10 месяцев 2021 и 2023 года, после того как к власти пришли Санду и ее партия.

"До тех пор, пока [ПДС] не захватила абсолютную власть в стране, с января по октябрь 2021 года было выплачено 1,671 млрд леев ($94 млн - прим. ТАСС) в виде процентов и комиссий [в совокупности по внутреннему и внешнему долгу]. За два года правления ПДС на эти цели за 10 месяцев 2023 года уже выплачено 4,369 млрд леев ($242 млн - прим. ТАСС). Так, по процентам и комиссиям в этом году было выплачено в 2,6 раза больше денег. А к концу года этот разрыв увеличится в 2,8 раза", - написал экс-премьер.

В прошлом году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, инфляция за 20 лет превысила 30%, в несколько раз выросли тарифы на газ, электроэнергию, подскочили цены на продовольствие, товары и услуги.

В свою очередь Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.